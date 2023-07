Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2023 ore 16 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 luglio 2023)DEL 29 LUGLIOORE 16.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL TRATTO URBANO DELLA A24, A CAUSA DI UN INCIDENTE, CHIUSO LO SVINCOLO CHE IMMETTE SULLA TANGENZIALE EST IN DIREZIONE SALARIA. CODE A PARTIRE DA PORTONACCIO. ALTRO INCIDENTE SULLA PONTINA, SI SONO FORMATE CODE TRA IL RACCORDO ANULARE E CASTEL DI DECIMA VERSO LATINA. PER TRAFFICO INTENSO, INVECE, ABBIAMO RALLENTAMENTI SULLA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NELLE DUE DIREZIONI. RICORDIAMO CHE È IN CORSO IL RALLY DICAPITALE: QUESTO POMERIGGIO LA GARA AUTOMOBILISTICA SI SNODERÀ LUNGO LE STRADE DEI COMUNI DI GUARCINO, ARCINAZZO, CAVE, SUBIACO, AFFILE E BELLEGRA. ATTIVE MODIFICHE ALLACON CHIUSURE E DEVIAZIONI AL TRAFFICO ...