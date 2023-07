Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2023 ore 15 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 luglio 2023)DEL 29 LUGLIOORE 15.20 ARIANNA CAROCCI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLATRAFFICO AL MOMENTO SCORREVOLE SULL’INTERA RETE VIARIA DEL TERRITORIO; UNICA ECCEZIONE LA LITORANEA, CON RALLENTAMENTI E CODE TRA CAPOCOTTA E TORVAIANICA NEI DUE SENSI DI MARCIA. RICORDIAMO CHE È IN CORSO IL RALLY DICAPITALE: OGGI POMERIGGIO LA GARA AUTOMOBILISTICA SI SNODERÀ LUNGO LE STRADE DEI COMUNI DI GUARCINO, ARCINAZZO, CAVE, SUBIACO, AFFILE E BELLEGRA. ATTIVE MODIFICHE ALLACON CHIUSURE E DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE. PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO SULLA LINEA ALTA VELOCITÀ FIRENZELA CIRCONE È RALLENTATA, IN DIREZIONE DI, PER UN GUASTO TECNICO NEI PRESSI ...