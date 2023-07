Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2023 ore 13 | 30

(Di sabato 29 luglio 2023)DEL 29 LUGLIOORE 13.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAOGGI E DOMANI 30 LUGLIO GIORNATE DA BOLLINO ROSSO PER GLI SPOSTAMENTI DOVUTI ALL’ESODO DELLE VACANZE ESTIVE; SONO POSSIBILI DISAGI, DUNQUE, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE, RACCOMANDIAMO PRUDENZA NELLA GUIDA; ED E’ IN CORSO IL RALLY DICAPITALE: OGGI POMERIGGIO LE TAPPE DELLA LA GARA AUTOMOBILISTICA INTERESSERANNO I COMUNI DI ROCCA DI CAVE, GUARCINO E AFFILE, MENTRE DOMANI 30 LUGLIO PASSERANNO PER ARCE, SANTO PADRE E FIUGGI, DOVE E’ PREVISTA LA CERIMONIA DI PREMIAZIONE A PARTIRE DALLE 18; ATTIVE CHIUSURE E DEVIAZIONI AL TRAFFICO VEICOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE INTERESSATE DAL PASSAGGIO DELLA GARA. E SULLA LINEA METRE OGGI E DOMANI ...

Laalternativa studiata per consentire l'effettuazione dei lavori del Giubileo a, prevede cambi di sensi di marcia per varie strade, che influenzeranno anche le linee bus, oltre che ......Lungomare Canepa Posted on 5 Aprile 2023 5 Aprile 2023 Author Redazione Problemi alla... per le savonesi confermato il girone E ligure - toscano Posted on 11 Agosto 2017 Author Redazione...caduti a Milano Ultimo Aggiornamento 28/07/23, si arrampica sulle statue della Fontana di Trevi e poi si tuffa tra gli applausi dei presenti Ultimo Aggiornamento 28/07/23 Fotogallery -,...