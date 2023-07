Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2023 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 luglio 2023)DEL 29 LUGLIOORE 12.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAOGGI E DOMANI 30 LUGLIO GIORNATE DA BOLLINO ROSSO PER GLI SPOSTAMENTI DOVUTI ALL’ESODO DELLE VACANZE ESTIVE; SONO POSSIBILI DISAGI, DUNQUE, SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE; NEL DETTAGLIO AL MOMENTO ABBIAMO CODE A TRATTI SULLA A24-TERAMO, TRA TIVOLI E CASTEL MADAMA IN DIREZIONE TERAMO, SULLA A12, ALL’ALTEZZA DI MACCARESE-FREGENE, E SEMPRE IN DIREZIONE NORD SULL’ AURELIA TRA TORRIMPIETRA E PALIDORO; A SUD DELLA CAPITALE RALLENTAMENTI SULLA PONTINA A PARTIRE DAL RACCORDO FINO A CASTELNO IN DIREZIONE POMEZIA; STESSA SITUAZIONE LUNGO LA LITORANEA TRA CAPOCOTTA E MARINA DI ARDEA, QUI IN ENTRAMBE LE DIREZIONI. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL ...