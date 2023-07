Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2023 ore 09 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 luglio 2023)DEL 29 LUGLIOORE 9.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAAPRIAMO CON I CANTIERI ATTIVI: SULLA STRADA REGIONALE DI FIUGGI SONO IN CORSO LAVORI DI TAGLIO ALBERATURE PERICOLANTI ALL’ALTEZZA DEL KM 71TRA I COMUNI DI PALESTRINA E ZAGAROLO; FINO ALLE ORE 18.00 SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA CON SENSO UNICO ALTERNATO, ATTENZIONE ALLA SEGNALETICA SUL POSTO; E OGGI WEEK END DA BOLLINO ROSSO PER GLI SPOSTAMENTI DOVUTI ALL’ESODO DELLE VACANZE ESTIVE: GIA’ DALLA MATTINATA E DAL PRIMO POMERIGGIO PREVISTO TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE IN USCITA DALLA CITTA’, SI RACCOMANDA QUINDI PRUDENZA NELLA GUIDA. DA GIANGUIDO LOMBARDI E ASTRAL INFOMOBILITA’ È TUTTO, A PIU’ TARDI Servizio fornito da Astral