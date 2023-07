Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2023 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 luglio 2023)DEL 29 LUGLIOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASULLA DIRAMAZIONENORD SEGNALATO UN VEICOLO IN PANNE TRA IL BIVIO PER IL RACCORDO ANULARE E SETTEBAGNI IN DIREZIONE DELLA A1, VEICOLO CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, SI INVITA COMUNQUE ALLA DOVUTA ATTENZIONE; PASSIAMO AL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA FL6-CASSINO FINO AL 3 SETTEMBRE CIRCONE SOSPESA PER LAVORI ALL’INFRASTRUTTURA NELLA TRATTA CIAMPINO-COLLEFERRO; ATTIVI BUS SOSTITUTIVI E OGGI WEEK END DA BOLLINO ROSSO PER GLI SPOSTAMENTI DOVUTI ALL’ESODO DELLE VACANZE ESTIVE: GIA’ DALLA MATTINATA E DAL PRIMO POMERIGGIO PREVISTO TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E ...