Viabilità Roma Regione Lazio del 29-07-2023 ore 07 | 30

(Di sabato 29 luglio 2023)DEL 29 LUGLIOORE 7.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUL RACCORDO ANULARE SEGNALATO UN INCIDENTE IN CARREGGIATA ESTERNA NEI PRESSI DELL’USCITA PER CASTEL GIUBILEO, INCIDENTE CHE AL MOMENTO NON CREA PROBLEMI ALLA CIRCONE, RACCOMANDIAMO COMUNQUE PRUDENZA; CIRCONE CHE AL MOMENTO E’ REGOLARE SULL’INTERA RETE VIARIA, QUALCHE DISAGIO E’ PRESENTE SUL TRATTO EXTRAURBANO DELLA NOMENTANA DOVE PER LA PRESENZA DI CANTIERI CI SONO INCOLONNAMENTI TRA COLLEVERDE E SANT’ALESSANDRO IN DIREZIONE; E OGGI PRIMO WEEK END DA BOLLINO ROSSO PER GLI SPOSTAMENTI DOVUTI ALL’ESODO DELLE VACANZE ESTIVE: GIA’ DALLA MATTINATA SI PREVEDE TRAFFICO INTENSO SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE IN USCITA ...