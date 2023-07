Verstappen perde la testa | Lambiase lo zittisce

Botta e risposta trae l'ingegnere di pista Lambiase sulla strategia adottata nel Q2 di Spa: Max passa da decimo, ma nel Q3 firma il miglior tempo e chiede ...Non è il fenomeno allao Leclerc, migliora imparando. Ha pagato il peso del cognome. La ... Anzi, oggiil Mondiale già alla quarta gara. Credo sia un rammarico anche per lui, questo'. ...è il primo pilota a superare la soglia delle 4 sostituzioni della scatola del cambio consentite dal regolamento. La decisione di pagare dazio a Spa è comprensibile, viste le ...

Verstappen perde la testa in radio con il suo ingegnere italiano, poi ... Sport Fanpage

Sarà un weekend da non perdere per gli appassionati di Formula 1. In questo fine settimana si corre il Gran Premio del Belgio a… Leggi ...Max Verstappen ha il Mondiale in pugno, ma nonostante ciò quando non primeggia non ci sta. L’olandese si è infuriato durante le Qualifiche pure con il suo ingegnere, con il quale si è scusato dopo il ...