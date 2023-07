Verso il disastro sociale in Campania

Leggi su casertanotizie

(Di sabato 29 luglio 2023) Mondragone. Delle 169 mila famiglie che hanno ricevuto il messaggio sms di sospensione del Reddito di cittadinanza a partire dal mese di agosto, ben 37 mila sono campane. Famiglie che rappresentano nuclei all’interno dei quali non sono presenti componenti disabili, minori o over 65, requisiti questi che, secondo la nuova normativa voluta dalle destre a guida Meloni, sono necessari per ricevere il Reddito di cittadinanza (l’ultima rata che hanno percepito tali famiglie è dunque quella del 27 luglio). Governo Meloni che le considera “occupabili”, anche se non ha ancora fatto sapere come dovrebbero trovare un’occupazione. Un messaggio sms vergognoso e criptico, che ha buttato nel panico migliaia di cittadini e scaricato non poche confusioni e tensioni sui Comuni. Facciamo innanzitutto un po’ di chiarezza. Il RdC è stato introdotto nel 2019. Nel 2023 i nuclei familiari percettori del RdC ...