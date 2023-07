Veronica Peparini | la sua reazione alla vista di Andreas Muller in drag

(Di sabato 29 luglio 2023) C’era anchenello studio di Non Sono Una Signora durante la finalissima che ha decretato le The Nancies trionfatrici della prima edizione. Al contrario de Il Cantante Mascherato dove i concorrenti devono giurare e spergiurare di non far parte delle maschere del programma anchepropria famiglia a Non Sono Una Signora a quanto pare le clausole di riservatezza sono più permissive. Non a casoera lì proprio per supportare il compagnoin gara con il suo alter egoShe Funk. She Funk è stata apprezzata sia dgiuria (che l’ha fatta arrivare seconda) sia dche proprio su Instagram ha pubblicato un suo scatto mentre l’abbraccia. ...

I famosi hanno accettato di buon grado di stravolgere il loro aspetto, e così, anche il ballerino Andreas Muller , compagno di, e l'attore Simone Montedoro diventano Drag Queen in ..."Capite come siamo messi Chi diventa famoso Chi ca**o seguite E chi mandiamo in televisione" ha scritto furioso il ballerino e compagno di. Chi saranno i protagonisti dell'...Il fidanzato dinon è riuscito a tacere di fronte a questa notizia e ha mostrato, giustamente, tutto il suo sdegno verso chi starebbe sfruttando i suoi seguaci in questo modo. La ...

Veronica Peparini sdraiata a bordo piscina: c'è un dettaglio che non ... theWise Magazine

Gianmarco Petrelli è stato ospite speciale in una nuova puntata del format ideato e condotto da Lorella Cuccarini, Dimmi di te. Qui ...Nella seconda sfida si scontrano The Nancies vs Energy Crisis e Meusa Du Champ vs She Funk. A ‘soccombere' sono Energy Crisis e Meusa. Sotto il travestimento di Energy c’è Enzo Paolo Turchi, sotto la ...