Verona ko a Bastia | non basta Mboula

Stasera, sabato 29 luglio, alle ore 19, allo stadio 'Armand - Cesari' in Corsica, l'Hellassfiderà ilin amichevole. Qualche assenza per i gialloblù: Darko Lazovic non è stato convocato in seguito a una lesione muscolare dei flessori della coscia sinistra, mentre Alessandro

LIVE VERONA-BASTIA | Le formazioni ufficiali. Uomini contati, Dawidowicz a centrocampo TG Gialloblu

All’Hellas non basta la rete di Mboula, vincono i padroni di casa L’Hellas Verona cade in amichevole: i gialloblù sono i fatti stati battuti dal Bastia nella prima amichevole internazionale stagionale ...BASTIA (5-3-2): Placide; Bonhert, Dramè, Guidi (dall'11' Van Den Kerkhof), Roncaglia (dal 58' Santelli), Tavares; Ducrocq, Lienard (dal 77' Loubatieres), Vincent (dal 77' Maggiotti); Alfarela (dal 58' ...