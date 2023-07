Veloso lascia il Verona | la commovente lettera d’addio

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 luglio 2023) Miguelha ufficialmenteto ile, sui social, ha voluto salutare tutto l’ambiente dopo l’addio Miguelsaluta così ildopo la notizia della separazione dal club. IL MESSAGGIO – «Purtroppo è arrivato il momento dei saluti, ed è difficile spiegare tutte le emozioni che sto attraversando. Sono stati anni davvero indimenticabili dove ho avuto il privilegio di difendere la maglia gialloblù e di indossare la fascia da capitano. Sono davvero emozionato perché lascio dei compagni favolosi, molti dei quali ho la fortuna di poter oggi chiamare Amici, con cui ho condiviso fatiche in allenamento, battaglie sul campo, momenti di Gioia e di sofferenza. Ringrazio il mister Juric per aver sempre creduto in me e per avermi voluto all’Hellas, dandomi la ...