Valle Ufita | il sindaco di Grotta responsabile del coordinamento masterplan

Leggi su anteprima24

(Di sabato 29 luglio 2023) Tempo di lettura: 2 minuti«Riprenderò con impegno maggiore insieme ai Sindaci, ai Sindacati, alle Amministrazioni, a Confindustria e ASI, il lavoro iniziato con grande condivisione per la Stazione Hirpinia, per la Piattaforma Logistica, per i Ristori ai comuni, per la Zona Zes (a quando il Decreto promesso per i 26 milioni di Euro?), per la Lioni/Contursi che forse finalmente proseguirà. Un ringraziamento speciale al Governatore Vincenzo De Luca, ai Consiglieri e Assessori Regionali che hanno definito quanto promesso per il territorio». Commenta così con grande soddisfazione e senso di responsabilità, ildiminarda, Marcantonio Spera, le disposizioni della Giunta Regionale della Campania alla Direzione Generale per il Governo del Territorio e all’Assessore per il Governo del Territorio e l’Urbanistica, per l’Istituzione del Comitato di ...