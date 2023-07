Valencia | ufficiale la risoluzione di Cavani | ora è pronto per il Boca

(Di sabato 29 luglio 2023) Ilha comunicato laanticipata del contratto di Edinson, attaccante uruguaiano Di seguito il comunicatodelsu Edinson. COMUNICATO – IlCF ed Edinsonhanno raggiunto un accordo per lacontrattuale dell’attaccante uruguaiano. Edinson(14/02/1987) è arrivato alCF nell’agosto 2022 dopo l’addio al Manchester United e nella sua stagione da giocatoreno ha partecipato a 28 partite ufficiali segnando un totale di 7 gol. IlCF ringrazia pubblicamente Edinsonper la sua professionalità e gli augura buona fortuna per il resto della sua ...

Ora è ufficialmente finita. Il Valencia ha annunciato la rescissione del contratto, in scadenza a giugno 2024, di Edinson Cavani. Il Matador lascia la Spagna dopo appena una stagione, conclusa con 5 reti in 25 partite.

Dopo appena una stagione, il calciatore uruguaiano lascia la Spagna ed il Valencia: per lui 28 presenze e 7 gol nell'esperienza con la maglia dei pipistrelli.