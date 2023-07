Valencia CF | Il Valencia rimane intrattabile in preseason e batte l’Alavs

Leggi su justcalcio

(Di sabato 29 luglio 2023) 2023-07-29 20:55:21 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al dunque: ELuiottenuto uno netta vittoria in una partita in cui ha ospitato –tatticamente e climaticamente– molto meglio di lui alavs. Vieni la squadra luigi garcare Racing e Tenerife nelle loro amichevoli di preparazione, ma si è trovato contro un rivale in cui il scintilla dei giocatori nostrani e il ordine Quello Mazzo di carte cerca di imporsi dalla panchina sono diventati a abbinamento perfetto. Tanto che era il portiere babazorro, Antonio Sivera, uno di in primo piano di una partita giocata sotto il sole soffocante e l’umidità. Confermata la partenza di Cavani e in attesa del trasferimento di Yunus al Milan, ilcontinua a sfoggiare un solidità nella ...