Usa sfidano Cina | ?nuovi aiuti militari a Taiwan Pechino | «La smettano di creare tensione»

Leggi su ilsole24ore

(Di sabato 29 luglio 2023) Oltre 100 mercenari del gruppo Wagner di stanza in Bielorussia si sono spostati verso il corridoio di Suwa?ki che collega la Polonia con gli Stati baltici e separa la Bielorussia e la regione di Kaliningrad della Federazione Russa, ha detto il premier polacco Morawiecki. Intanto il presidente ucraino Zelensky, ha visitato a sorpresa una delle posizioni avanzate conquistata dalle forze speciali nella controffensiva ucraina vicino a Bakhmut. Gli Usa hanno ordinato l'evacuazione del personale non essenziale dell'ambasciata ad Haiti e dei familiari dei diplomatici di fronte all'aumento della violenza delle gang criminali a Port-au-Prince, la capitale. Gli Stati Uniti hanno annunciato 345 milioni di dollari in