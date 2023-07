Usa | Il ministro della Difesa russo cerca armi in Corea Nord | Missile di Mosca colpisce un condominio a Dnipro | 9 feriti

29 lug 08:06: "Ildella Difesa russo cerca armi in Corea Nord" Ildella Difesa russo, Sergei Shoigu, è andato in Corea del Nord per assicurarsi forniture di armi necessarie a Mosca per la sua ...Continua ad essere molto criticata la decisione deldell'Agricoltura, Francesco Lollobrigida, di vietare l'importazione in Italia della ... Negli, infatti, l'FDA, la Food and Drug ...Karl Lauterbach,della Salute tedesco in visita in Italia, è stato lapidario: " Se le cose ... anzi, li fa parlare Vuoi comunicare in modo sicuro con la redazione di WiredWiredleaks

Il ministro in missione negli USA: ha incontrato il vice procuratore ... Ministero dell'Interno

Washington rafforzerà le sue scorte di armi aiutando l'Australia a creare un'industria per la produzione di missili: lo ha detto ai giornalisti il ministro della Difesa australiano Richard Marles, dop ...La sinistra italiana e i media liberal americani non si rassegnano al successo della missione di Giorgia Meloni e del governo italiano negli Stati Uniti e non nascondono il loro fastidio per il faccia ...