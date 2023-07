US Open 2023 | tennis | calendario | programma e diretta tv del torneo

(Di sabato 29 luglio 2023) Tutti a caccia di Carlos Alcaraz e Iga Swiatek, vincitori della passata manifestazionetica a stelle e strisce. Sarà l’ultimodel Grande Slam di questa stagione e tutti gli atleti che giungeranno sul cemento blu della contesa vorranno spodestare gli attuali regnanti. Le gare degli USsono (quasi) giunte al loro inizio: a fine agosto, infatti, cominceranno ufficialmente i tornei maschili e femminili che assegneranno i due allori così ambiti. Ecco tutto quello che c’è da sapere con il, le date e dove sarà possibile assistere in televisione alle partite. US, ilstatunitense si avvicina: ecco tutte le date delle due manifestazioni Data Turno 28 agosto Primi turni maschili e femminili 29 ...

"Sono ad Arpino per conciliare la mia attivazione di Sindaco senza rinunciare al piacere dell'estate". Così Vittorio Sgarbi , con un video su Instagram, mostra una magnifica piscina nella città di ...Altra medaglia d'oro per la squadra azzurra ai mondiali di scherma a Milano con la vittoria del fioretto femminile a squadre. Il quartetto composto da Alice Volpi, Arianna Errigo, Martina Favaretto e ...Il tabellone maschile US2022 Il tabellone femminile US2022

Ladies Open 2023, a Palermo tenniste da ogni parte del mondo - Il ... Il Sole 24 ORE

L'Abruzzo Alps Open, per la prima volta in nove edizioni, parla francese. A Miglianico (Chieti), il terzo torneo dell'Italian Pro Tour 2023, inserito anche nel calendario dell'Alps Tour, è andato a Oi ...Nell’edizione 2023, in Austria, ci sarà soltanto un unico rappresentante della racchetta azzurra in gara e si tratta del palermitano Marco Cecchinato. Francesco Maestrelli ha infatti perso al primo ...