URGENTE | Tempeste violente e caldo estremo si scontrano! Cosa aspettarsi nel prossimo fine settimana

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di sabato 29 luglio 2023) Milano - Nuovi temporali in arrivo al Nord con possibili forti intensità! Scopri le zone più a rischio e il dettaglio delle previsioni per il. Nel frattempo, al Centro-Sud, le condizioni di tempo si mantengono stabili e soleggiate, ma il clima restasenza eccessi. Venerdì, i primi fenomeni inizieranno a raggiungere le Alpi, con possibilità di rovesci e temporali anche sulla Liguria e l'alto versante tirrenico. Entro sera, attesi fenomeni anche intensi tra Alpi Retiche, TAA, Cadore e Alpi Giulie. Sabato, un secondo impulso instabile e più intenso colpirà nuovamente la zona, portando rovesci e temporali sulle Alpi, ma estendendosi anche alla Valpadana settentrionale. In particolare, ci si aspetta il rischio di fenomeni intensi su Alpi, Prealpi e alte pianure, soprattutto in area centro-orientale, con la possibilità ...