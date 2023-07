Urgente | si cercano benzinai | tantissimi posti di lavoro da Nord a Sud

Leggi su ilovetrading

(Di sabato 29 luglio 2023) Aperte posizioni diin diverse regioni d’Italia: ecco come candidarsi e diventareo. Soprattutto nei mesi dei maggiori rincari sui carburanti, avrete visto tutti voi meme che ironizzavano sull’opportunità di arricchimento avuta in quel periodo dai. Beh, forse non sarà proprio così, ma sicuramente è unsicuro. E oggi si: ecco come farsi assumere. Si riin tutta Italia: ecco come farsi assumere foto: Ansa – (ilovetrading.it)I rincari che abbiamo subito e stiamo subendo sul costo dei carburanti, infatti, sono andati a impattare duramente sulle nostre finanze. E soprattutto sull’equilibrio economico di chi usa il proprio mezzo per. Diesel e ...