“Uomini e Donne” | Isabella Ricci posta una foto al mare e riceve le critiche

Leggi su tvzap

(Di sabato 29 luglio 2023) Personaggi Tv.in costume. L’ex dama di “” continua a far discutere. Dopo la separazione dal marito, questa volta è finita nel mirino per unapubblicata sui social.ha pubblicato uno scatto in costume, scrivendo: “Orgogliosa della mia età e della pelle cadente“. Non tutti, però, hanno apprezzato. (Continua…) Leggi anche:, spunta lo scatto da giovane della dama di “” Leggi anche: Addio alla dama di. Maria De Filippi distrutta: “mi dispiace” Chi èè una delle dame più ...