Uomini e Donne | Andrea Foriglio confessa | “Ecco perché Nicole Santinelli non mi ha più cercato”

(Di sabato 29 luglio 2023)ha rilasciato un’intervista a TAG24 in cui ha commentato, ancora una volta, la scelta fatta da, ossia Carlo Alberto Mancini: Me l’aspettavo,non piaceva lui secondo me. Ha fatto una scelta di comodo,Carlo era ben visto da tutti, mentre io ero molto attaccato nel programma. Scegliere me sarebbe stato andare incontro ad altre critiche. Lui passava da buono e io da cattivo. Poche settimane dopo l’uscita da, però la neo coppia ha deciso di proseguire il loro cammino individualmente e di porre fine al loro rapporto di coppia.però, nonostante in una diretta abbia tirato in ballo il suo ex corteggiatore, non ha mai ...

Parte bene la giornata delledel fioretto, dominata la Germania nei quarti con un netto 45 - ... SpadaDopo aver superato l'Egitto 44 - 25 agli ottavi, i quattro azzurri della spada - ...... ma qual è la temperatura più che alta che il organismo è in grado di sopportare Per scoprirlo, alcuni ricercatori della Penn State University hanno arruolatonel loro laboratorio per ...La squadra di Anzio, formata come da regolamento da duee due, vedeva per l'occasione Arianna Clavari impegnata in prima frazione, Claudia Stamini nella seconda frazione, Roberto De ...

Uomini e Donne, tra i primi ospiti in studio anche una nota ex coppia del trono over! ComingSoon.it

La ex dama di Uomini e donne Isabella Ricci pubblica sui social un video in cui è in costume due pezzi. Nel post, contro il bodyshaming, la donna ...Non solo gli smascheramenti di chi bara a Uomini e Donne: Mennoia ha parlato anche del cane Saki e del progetto Temptation Island Winter.