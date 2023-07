Una serie su Dark Souls potrebbe approdare su Netflix

Leggi su tuttotek

(Di sabato 29 luglio 2023) Stando alle fonti di Gian Freaking Robot,starebbe lavorando a unaanime tratta dal primodi FromSoftware Il colosso dello streaming per eccellenza avrebbe dato il via alla produzione di un adattamento sulla scia di Castlevania.sembrerebbe infatti aver raggiunto un accordo con Kadokawa e FromSoftware per la realizzazione di un adattamento animato di, il pluripremiato videogiocofantasy del 2011. La notizia è stata riportata in anteprima dalla testata statunitense Giant Freakin Robot, che solo poche ore fa ha dato l’informazione per certa, affermando la provenienza da fonti affidabili e vicine alla redazione. La testata non è nuova a questo tipo di indiscrezioni, e finora si è rivelata relativamente ...