Un uomo ha ucciso la vicina di casa a colpi di ascia 

(Di sabato 29 luglio 2023) AGI - Si è costituito nella notte undi 48 anni, originario dell'Albania, che nella serata di venerdì hauna donna suadi, Mara Fait di 63, infermiera caposala all'ospedale di Rovereto in pensione. È successo in via Fontani a Noriglio, frazione di Rovereto in Trentino. Dopo aver commesso l'omicidio, l'è andato alla caserma dei carabinieri per costituirsi e successivamente è stato interrogato. L'omicidio sarebbe avvenuto dopo l'ennesima lite scoppiata per questioni condominiali. Mara Fait è stata uccisa sul piazzale davanti al portone d'ingresso dellasotto gli occhi dell'anziana madre Bruna. Testimone dell'omicidio della madre sarebbe anche il figlio, Lorenzo Giori di 30 anni che è infermiere al pronto soccorso. Mara Fait con il suo omicida, un ...

Undi 48 anni hala vicina di casa con un colpo di accetta alla testa. È successo in Trentino, a Noriglio, frazione di Rovereto. La donna, infermiera in pensione, aveva 63 anni. Dopo l'...

La donna, 63 anni, infermiera in pensione, colpita alla testa sotto casa. I rapporti tra i due erano difficili e conflittuali da anni. Il 48enne, operaio di origini albanesi da anni in Trentino, è ora ...