Un ragazzo di 20 anni è morto in un incidente vicino Potenza

(Di sabato 29 luglio 2023) AGI - Unstradale mortale è avvenuto questa mattina all'imbocco della strada statale Sinnica nel territorio di Lauria (). È coinvolto un solo mezzo. La vittima è unsui vent'che viaggiava su una Ford. Le cause del sinistro sono in corso di accertamento. Il traffico ha subito rallentamenti. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri e il personale dell'Anas.

Insieme a lei, quindicifa, abbiamo fondato la scuola Penny Wirton per l'insegnamento gratuito ... L'omonimo personaggio, undalla maglietta gialla di chiara risonanza autobiografica, per ......di un affetto che Enzo ha avuto per me sin da quando ero. Forse perché quello di fare il giornalista era anche il suo sogno'. Il debito della carriera nei suoi confronti. 'Avevo 22. In ...... sacerdoti, educatori " queste frotte di giovani che, zaino in spalla, ogni paio d'vediamo ... il genitore deluso e dispiaciuto perch proprio la figlia, il gruppo giovani, quelda cui tanto ...

La dispersione scolastica riguarda un ragazzo su cinque - Info Data infodata.ilsole24ore.com

La protesta dello studente trans, simbolo dalla battaglia per la carriera alias "Il concorso chiude alle donne cisgender, questa è l’Italia transfobica".Infarto prima del massaggio tantrico, uomo di 66 anni muore a Roma. Ad allertare le forze dell'ordine le lavoratrici del centro.