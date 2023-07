(Di sabato 29 luglio 2023) Matteosfiora la prima finale Atp della carriera giocando una grandissima partita, ma arrendendosi per 67 75 63 al più esperto Alexei. Domenica l'australiano attende in finale il ...

Umago: un generoso Arnaldi non basta, Popyrin primo finalista Tiscali

Matteo Arnaldi sfiora la prima finale Atp della carriera giocando una grandissima partita, ma arrendendosi per 67 75 63 al più esperto Alexei Popyrin. Domenica l'australiano attende in finale il vince ...Ecco come è andato il match valido per il primo turno dell'Atp 250 di Umago tra Matteo Arnaldi e Jesper De Jong.