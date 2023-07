Ultime Notizie – SuperEnalotto | estrazione vincente 29 luglio 2023

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 29 luglio 2023) E’ stata estratta la combinazionedel: 27, 39, 58, 60, 68, 85; Numero Jolly 45; SuperStar 82. Nessun 6 né 5+1, mentre in 6 hanno centrato il montepremi a disposizione dei punti 5 incassando rispettivamente 32.579,52 euro. Il jackpot stimato per il prossimo concorso a disposizione dei punti 6 sale così a 34.000.000,00 euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione