Ultime Notizie Serie A | parlano De Laurentiis e Gasperini

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 luglio 2023) Tutte lepiù importanti del giorno inA e nel mondo, aggiornate ora dopo ora dalla Redazione di Calcio News 24 Napoli, Desulla Champions Le parole del presidente del Napoli. Atalanta, le parole diLe parole dell’allenatore dell’Atalanta. Juventus, Lukaku in salita Senza Coppe il belga potrebbe anche non arrivare. Inter, per l’attacco il preferito è Balogun L’attaccante dell’Arsenal è in cima alla lista dei nerazzurri. Juventus, le parole di Ferrero Il presidente bianconero ha commentato l’esito della sentenza dell’UEFA. Juventus, il comunicato dell’UEFA sulla Conference E’ arrivata la sentenza sui bianconeri in vista della prossima stagione. Inter, ecco cosa aggiunge Frattesi al centrocampo Dopo la prima uscita ecco il focus sul modo di giocare dell’ex ...