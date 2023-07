Ultime Notizie – Scuola | ministero avvia indagine ispettiva sui ‘diplomifici’ | le news

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 29 luglio 2023) “Lunedì avvierò le ispezioni sui cosiddetti diplomifici. Punto molto sull’aumento del numero degli ispettori per garantire la regolarità del sistema scolastico”. Lo annuncia via Twitter il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara dopo l’di Tuttosul fenomeno dal titolo ‘Maturità: boom dei diplomi facili’. Nel frattempo, spiega una nota del, sarà bandito a breve un concorso per il reclutamento di 146 ispettori che porterà a saturare l’organico attuale (190 Posti). Sotto il profilo normativo, verranno valutati alcuni correttivi che diano più strumenti in sedeper verificare la sussistenza dei requisiti per la parità. Si sta anche lavorando per inserire nella legge di Bilancio risorse idonee per incrementare ulteriormente l’organico dei dirigenti tecnici. Si sottolinea ...