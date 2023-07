Ultime Notizie – Rovereto | uccide una donna a colpi di accetta e si costituisce

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di sabato 29 luglio 2023) Sono in corso le indagini sull’omicidio avvenuto ieri sera a(Trento) dove unaè stata uccisa adi. Nella notte si è costituito ai carabinieri il presunto responsabile. Proseguono gli accertamenti per chiarire i motivi del gesto. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione