Ultime Notizie Roma del 29-07-2023 ore 20 | 10

(Di sabato 29 luglio 2023)dailynews radiogiornale per ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione countdown per le vacanze d’agosto milioni di Italiani sono pronti a salire in auto in direzione mare in montagna la data da evitare assolutamente se si vuole fare una partenza intelligente il 5 agosto unico giorno da bollino nero La maggior parte dei viaggiatori 20 milioni Si metterà in moto infatti nel primo sabato del mese anche questo fine settimana l’ultimo di luglio Si annuncia però problematico con flussi importanti soprattutto sulla A1 milano-napoli e la 14 Bologna Taranto oggi e domani sono tornato in classificate con bollino rosso il vantaggio di partire nel weekend e c’è con il divieto di circolazione in autostrada per i camion che è stato esteso anche al venerdì pomeriggio Attenzione però in diverse in vigore solo in determinate fasce ...