Ultime Notizie Roma del 29-07-2023 ore 17 | 10

(Di sabato 29 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione sabato 29 luglio a microfono Giuliano Ferrigno bollino rosso sulle strade sono oltre 20 milioni di Italiani che hanno deciso di andare in vacanza quest’anno nel mese di agosto in aumento del 25% rispetto a luglio con una corsa spiaggia Campania montagne che riempie frate auto e quanto emerge da un’analisi Coldiretti nonostante la anomalie climatiche la preoccupazione per il caro prezzi a partire da benzina e gasolio partenze segnate dal caldo con la previsione del bollino arancione per le alte temperature in 10 luoghi di provincia è iniziato già da ieri sera il primo vero weekend molti gli italiani in partenza tanto devi abilità Italia il centro di coordinamento presso il Viminale Prevede due giorni con traffico da bollino rosso autostrade oggi e domani in occasione dell’ultimo fine settimana di luglio si ...