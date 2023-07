Ultime Notizie Roma del 29-07-2023 ore 13 | 10

(Di sabato 29 luglio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione in studio a Giuliano Ferrigno estivo Sono 20 milioni di Italiani che hanno deciso di andare in vacanza quest’anno nel mese di agosto in aumento del 25% rispetto a luglio con una corsa spiagge Campania montagna che riempie strade autostrade da un’analisi Coldiretti nonostante la anomalie climatiche la preoccupazione per il caro prezzi a partire da benzina e gasolio partenze segnate dal caldo con la previsione del bollino arancione per le alte temperature in 10 capoluoghi di provincia è iniziato già da ieri sera il primo vero weekend molti gli italiani in partenza tanto devi abilità Italia il centro di coordinamento presso il Viminale Prevede due giorni con traffico da bollino rosso sulle autostrade oggi e domani in occasione dell’ultimo fine settimana di luglio si prevede Infatti un significativo incremento ...

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleNelleore, infatti, in rete sono stati avvistati i benchmark di quella che dovrebbe essere la nuova Radeon Pro W7600 , scheda video dotata di processore grafico AMD Navi 33 su architettura ...Bruttein casa Juventus: lieve lesione per un centrocampista che non sarà disponibile per diversi giorni. Lein casa Juve La Juventus prosegue la tournée negli Stati Uniti per prepararsi al ...

Guerra Ucraina-Russia, le ultime notizie. A che punto è la controffensiva Quali sono le strategie di Kiev e M ilmessaggero.it

Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Lo Stato ha vinto e la mafia ha perso. Questo ci dice la storia. Riina e Provenzano hanno finito i loro giorni in carcere condannati all'ergastolo. E così sarà anche per M ...Rebic Milan: il Besiktas accelera per il croato! Le ultime. Il giocatore è vicino a salutare i rossoneri e volare in Turchia La priorità del Milan è quello di accelerare il mercato in… Leggi ...