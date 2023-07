Ultime Notizie Roma del 29-07-2023 ore 11 | 10

Leggi su romadailynews

(Di sabato 29 luglio 2023)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio un missile Russo ha colpito un condominio di un razzo esploso in un caffè a Taganrog città portuale delle regioni di rostov sud della Russia al confine con l’Ucraina esplosioni anche nella della centrale nucleare di zaporizhia registrate dagli osservatori dell’Aia è la cronaca di un’altra giornata ieri di guerra su due fronti gli Stati Uniti prevedono di iniziare a consegnare i carri armati Abrams a chi è Fra settembre e device Chi decide di spostare la data del Natale al 25 dicembre dei cattolici al posto del 7 gennaio della chiesa ortodossa russa torniamo anel quartiere Primavalle un gruppo di circa 100 ragazzi con un’età compresa tra i 15 e i 18 anni si è legato alla casa del diciassettenne arrestato per l’omicidio di Michelle causò la ...