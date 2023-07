Ultime Notizie – morti e feriti | ultime news

(Di sabato 29 luglio 2023) E’ di almeno novee 115il bilancio di una esplosione che si è verificata in un deposito di fuochi d’artificio in un mercato del sud della Thailandia, nella città di Sungai Kolok al confine con la Malesia. Lo riporta la Bbc affermando che la deflagrazione potrebbe essere stata causata da lavori di costruzione in corso. Molti negozi, case e abitazioni sono state danneggiate dalle fiamme, le cui immagini sono state condivise sui social media. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Il leader dell'opposizione keniana Raila Odinga, fautore delle proteste antigovernative dellesettimane, sfociate in scontri violenti con decine tra morti e feriti, ha annunciato di aver raggiunto un accordo su come risolvere l'impasse politica nel paese. In una dichiarazione inviata ...Ancora un femminicidio sconvolge l'Italia. Dopo quello di Giulia Tramontano , la ragazza napoletana uccisa a Senago dal fidanzato mentre aspettava un bambino, una ragazza di 20 anni, Sofia Castelli, è ......i ripetuti attacchi di Tel Aviv alla roccaforte della resistenza palestinese avvenuti nelle... Principale - https://t.me/comedonchisciotteorg- https://t.me/comedonchisciotte_...

Guerra Ucraina Russia, le ultime news di oggi 29 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Durante l’ultima stagione di campionato ha saltato solo un match, realizzando 5 reti e fornendo 4 assist in 18 gare da titolare. Nota positiva: subito solo un cartellino giallo in occasione della ...Roma, 29 lug. (Adnkronos) - "Scellerato e irresponsabile: è così che si sta dimostrando un governo che annulla i 14 miliardi del Pnrr previsti per l’ambiente e per il contrasto del dissesto idrogeolog ...