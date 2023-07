Ultime Notizie – Lutto in casa Ferragni | morta a 13 anni la cagnolina Matilda

(Di sabato 29 luglio 2023)inFerragnez per la morte di, l’amata bulldog francese che da 13faceva parte della vita di Chiarae che era diventata a tutti gli effetti il quinto componente della famiglia, tanto da comparire in braccio all’imprenditrice digitale anche nella sigla della serie ‘The Ferragnez’, quella che recita appunto “tutto è iniziato con un cane e un papillon”. Perché il qualche modo, come ricorda oggi Fedez sui social,fu l’artefice dell’incontro tra i due futuri coniugi. Nel 2016, infatti, Fedez insieme a J-Ax, misero nella canzone ‘Vorrei ma non posto’ un passaggio sullae il suo cane (“Il cane di Chiaraha il papillon di Vuitton, e un collare con più glitter di una giacca di Elton John”), che divenne ...

A raccontare le sueore sono i social: Sofia pubblica dei video a ttorno all'una di notte in cui sembrerebbe ancora nel locale di via Corelli. Ed è viva alle 5.58 perché pubblica una storia ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiFino a 4500 euro alle neo mamme in Fvg, il contributo ......10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiFino a 4500 euro alle neo mamme in Fvg, il contributo ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime news di oggi 29 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Di seguito l’immagine pubblicata su Instagram: Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n.Dopo il caso mediatico che ha portato il conduttore di Rete 4 sulla bocca di tutti, Giambruno scende in campo in prima persona per rispondere alle accuse ...