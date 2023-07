Ultime Notizie – Golpe in Niger | “incrollabile sostegno Usa” a presidente Bazoum

(Di sabato 29 luglio 2023) Il segretario di Stato americano Antony Blinken ha parlato al telefono con ildel, Mohamed, agli arresti domiciliari dopo ilmilitare nel Paese, e ha offerto “il” degli Stati Uniti. “Ho parlato con ilinoe ieri con l’exIssoufou per ribadire il nostroalla continuazione della leadership di. Le azioni di pochi uomini minacciano centinaia di milioni di dollari di assistenza Usa a beneficio del popolo del”, ha scritto Blinken su Twitter. In un altro tweet, Blinken ha detto di aver parlato con la ministra francese degli Esteri ...

Una colonna di fumo nero e denso visibile da mezza Roma, da tutta l'area sud - orientale della Capitale. Un incendio di vaste proporzioni è divampato questa mattina nell'impianto di stoccaggio e ...Nelleore, la teoria più diffusa è che il rapper di Houston abbia dissato Timothée Chalamet ... Altresu: Travis ScottARTICOLO PRECEDENTE Oroscopo Branko sabato 29 luglio 2023: Toro stressato ARTICOLO SUCCESSIVO Clima, l'Oceano Atlantico registra picco di temperaturaAttualità Clima, l'Oceano ...

Ucraina ultime notizie. Haiti: Usa evacuano personale ambasciata per violenza gang. Ft: Kiev ha ... Il Sole 24 ORE

In vista dell'ultima parte del lungometraggio di Haikyu!!, la serie sta cercando dei fan che possano apparire nel film.Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus sarebbe pronta a lasciar partire Alex Sandro. Il brasiliano non è considerato utile al progetto sportivo non solo per motivi anagrafici ma anche ...