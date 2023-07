Ultime Notizie – F1 gp belgio 2023 | i risultati delle qualifiche della sprint e la griglia di partenza

(Di sabato 29 luglio 2023) Max Verstappen domina ancora la scenaF1 nel Gp del. Si aggiudica il tempo migliore nella Shootout che assegna la prima fila per la ritornata provadel sabato superando un altrettanto eccezionale Piastri su McLaren. Terzo il ferrarista Sainz, seguito a due secondi dall’altro ferrarista Leclerc. La provaslitta a dopo le 17 per i problemi riscontrati a Spa inper la forte pioggia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

L'esercito russo ha colpito anche aree residenziali nello stesso oblast: quattro civili feriti nelle24 ore. Zelensky visita le truppe al fronte di Bakhmut e Donetsk: 'Grazie chi combatte per ...Fino a prima delleelezioni politiche la parola patriota quasi non faceva parte del mio ...e idee " e accedere al Forum riservato dove discutere e interagire con la redazione. Scopri ...Manca solo l'ufficialità ma ormai è solo un dettaglio: Giuseppe Pezzella è un nuovo giocatore dell'Empoli, come annunciato ieri (leggi qui). Nelleore sono emersi ulteriori particolari sulla cessione del laterale sinistro al club toscano. Un'operazione simile a quella che ha portato settimane prima Alberto Grassi sempre all'Empoli. Come ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime news di oggi 29 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Sta per scadere un altro Sottocosto di Unieuro e con esso tante offerte imperdibili, come la GoPro HERO11 Black a soli 349€!Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e ...