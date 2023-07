Ultime Notizie – Biden riconosce pubblicamente per la prima volta la sua settima nipote

(Di sabato 29 luglio 2023) Il presidente americano Joeha ammessol’esistenza della suanipotina, la piccola Navy Joan Roberts, di 4 anni. “Nostro figlio Hunter e la madre di Navy, Lunden, stanno lavorando assieme per favorire un rapporto che sia nel miglior interesse possibile della figlia, preservando il meglio possibile la sua privacy”, si legge nella dichiarazione resa a People. “Questa non è una questione politica, ma una questione di famiglia. Jill e io vogliamo soltanto il meglio possibile per i nostri nipoti, Navy compresa”. La dichiarazione arriva dopo che alcunene fa Hunter e la madre della bambina hanno raggiunto un accordo sul mantenimento della piccola davanti ad un tribunale dell’Arkansas. L’intesa non prevede che la bambina abbia il cognome. Le parole del presidente, ...

