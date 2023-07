Ultime Notizie – Auto in fiamme oggi sull’autostrada | le news

(Di sabato 29 luglio 2023)a fuoco sull’strada A14 nel tratto compreso tra Val di Sangro e Ortona verso Pescara. Si registrano 7 chilometri di coda. All’altezza del chilometro 410 il traffico attualmente transita su una corsia. Sul posto vigili del fuoco, soccorsi meccanici, le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 7° Tronco di Pescara distrade per l’Italia. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Manca solo l'ufficialità ma ormai è solo un dettaglio: Giuseppe Pezzella è un nuovo giocatore dell'Empoli, come annunciato ieri (leggi qui). Nelleore sono emersi ulteriori particolari sulla cessione del laterale sinistro al club toscano. Un'operazione simile a quella che ha portato settimane prima Alberto Grassi sempre all'Empoli. Come ...CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle...10 al mese cliccando qui Sei già abbonato Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando quiUna 46enne friulana in gara per diventare Miss Mamma ...

Guerra Ucraina Russia, le ultime news di oggi 29 luglio. DIRETTA Sky Tg24

Con il campionato ormai in archivio, le big di Serie A sono al lavoro per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Napoli, Lazio, Inter e Milan dovranno confermarsi e ...L'Italia del fioretto femminile batte 43-30 il Giappone e accede alla finale dei Mondiali di scherma in corso a Milano, regalando agli azzurri la nona medaglia di questa rassegna iridata. (ANSA) ...