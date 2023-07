Uilca | le donne in banca guadagno meno | gender pay gap al 23 | 7%

(Di sabato 29 luglio 2023) Inil livello retributivo per leè inferiore a parità di inquadramento: in Italia nel settorerio ilpay gap registra uno scarto del 23,7%, quasi cinque volte superiore la ...

Nel 2022, spiega nel dettaglio Roberto Telatin, responsabile del Centro Studi, "sono stati assunti più uomini che. I numeri dei rapporti cessati, su cui incidono molto le dimissioni per ...Pochedirigenti, un livello retributivo inferiore a parità di inquadramento e un uso maggiore del ... come rileva una ricerca del Centro Studi Orietta Guerra del sindacato, ad avere una ...Per mercoledì 26 luglio i sindacati di categoria, Fabi, First Cisl Fisac - Cgil,e Unisin ... che complessivamente occupa circa un milione di lavoratori subordinati, per il 90%, e 400mila ...

Banche italiane, poche donne al comando e meno retribuite degli uomini. Tutti i numeri svelati da Uilca Milano Finanza

Un divario che, osservando i dati, si manifesta maggiormente per dirigenti e quadri direttivi, con un gap salariale medio compreso tra il 10% e il 30%.In Italia nel settore bancario il gender pay gap registra uno scarto del 23,7%, quasi cinque volte superiore la media nazionale del 4,7%. Non solo il divario delle retribuzioni è ancora alto, ma sono ...