UFFICIALE – Bilal Touré è un nuovo giocatore dell’Atalanta Il comunicato

(Di sabato 29 luglio 2023)è ufficialmente un. Ecco ildella società nerazzurra sull’attaccante L’Atalanta ha dato l’ufficialità sull’arrivo del centravanti ex Almeria. Ecco ilsul sito della società nerazzurra. IL– «Atalanta B.C. comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall’Union Deportivo Almería il diritto alle prestazioni sportive del calciatore El. Nato il 3 ottobre 2001 in Costa d’Avorio, ma di nazionalità maliana, è un attaccante cresciuto nell’Ivoire Académie e nell’Afrique Football Élite. È approdato nel calcio europeo nel 2020 dopo essersi messo in luce nella Coppa delle Nazionali ...

El Bilal Touré, dal gol al Barça all'Atalanta: chi è il nuovo acquisto record

