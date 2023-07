UeD | bomba di Armando Incarnato su Alessandro Vicinanza e Ida Platano

(Di sabato 29 luglio 2023) Uomini e Donne, sue Idaora dice la suache nelle settimane scorse è stato al centro di numerose voci. A rilanciarle Amedeo Venza, che dedicava una delle ultime Storie Instagram al cavaliere napoletano: “Esce da un mese con una persona, ma a settembre tornerà in studio”. Non solo, l’influencer ed esperto di gossip si era detto certo del fatto chestarebbe frequentando assiduamente una ragazza dall’identità sconosciuta. >“Correte, aiuto”. Tragedia in vacanza, Elisabetta crolla davanti al fidanzato. Soccorsi inutili, aveva 29 anni Ma che non sarebbe nulla di serio visto che dopo l’estate riprenderà posto nel parterre. “Dirà che ha frequentato relativamente una persona ma ...

Natalia Paragoni , ex corteggiatrice di Uomini e Donne , ha fatto esplodere il web con una foto -che la ritrae nuda col pancione . La compagna di Andrea Zelletta ha deciso di celebrare così il recente parto, mostrandosi su Instagram in uno scatto (un po' datato) senza veli . Web come sempre ...Natalia Paragoni , ex corteggiatrice di Uomini e Donne , ha fatto esplodere il web con una foto -che la ritrae nuda col pancione . La compagna di Andrea Zelletta ha deciso di celebrare così il recente parto, mostrandosi su Instagram in uno scatto (un po' datato) senza veli . Web come sempre ...

Uomini e Donne trono over, Maria pronta a far fuori proprio loro: i nomi Velvet Style

Valanga di critiche su Instagram per lo scatto hot, che mostra l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne in dolce attesa e senza veli. Pesanti le accuse.L’attesa per la prossima edizione di Uomini e Donne cresce sempre di più, soprattutto dopo l’annuncio che le registrazioni delle nuove puntate saranno anticipate. Lorenzo Pugnaloni, esperto di gossip, ...