Udinese | Silvestri | «Voglio giocare e non vorrei mai fare il secondo»

Leggi su calcionews24

(Di sabato 29 luglio 2023) Marco, portiere dell’, ha parlato in vista della prossima stagione a La Gazzetta dello Sport Marco, portiere dell’, ha parlato in vista della prossima stagione a La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: «Io all’sto bene e non andrei mai ailin un grande club.e ho bisogno di questo. Nell’ultima stagione siamo partiti forte poi da gennaio siamo calati anche perché tra cessioni e infortuni abbiamo perso giocatori importanti. Lucca? A Udine può lavorare in un ambiente sereno. Portieri in Italia? Meret è stato il migliore e sono contento per Vicario».