Ucraina ultime notizie Allarme Polonia | Wagner vicini al confine 007 Kiev | esplode deposito munizioni in Crimea

(Di sabato 29 luglio 2023) Oltre 100 mercenari del gruppodi stanza in Bielorussia si sono spostati verso il corridoio di Suwa?ki che collega lacon gli Stati baltici e separa la Bielorussia e la regione di Kaliningrad della Federazione Russa, ha detto il premier polacco Morawiecki. Intanto il presidente ucraino Zelensky, ha visitato a sorpresa una delle posizioni avanzate conquistata dalle forze speciali nella controffensivavicino a Bakhmut. Gli Usa hanno ordinato l'evacuazione del personale non essenziale dell'ambasciata ad Haiti e dei familiari dei diplomatici di fronte all'aumento della violenza delle gang criminali a Port-au-Prince, la capitale. Gli Stati Uniti hanno annunciato 345 milioni di dollari in aiuti militari a Taiwan

Guerra Ucraina Russia, le ultime news di oggi 29 luglio. DIRETTA Sky Tg24

L’esercito russo raduna truppe per attacchi alle infrastrutture ucraine, avverte portavoce delle Forze di difesa dell’Ucraina meridionale. Le forze militari russe si stanno radunando al confine con l’ ...Elon Musk domina lo spazio e la tecnologia internet via satellite con Starlink. Un dominio che preoccupa sempre più i leader militari e politici nel mondo. (ANSA) ...