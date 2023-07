Ucraina | missile russo su condominio a Dnipro Zelensky | “La pagheranno”

(Di sabato 29 luglio 2023) (Adnkronos) –sunell'centrale. Colpito un. A quanto riferiscono i media locali sarebbero almeno tre i feriti. "Questi bastardi ne dovranno rispondere. Faremo di tutto per la giustizia" twitta il presidente ucraino Volodymyr, promettendo che "la". "Di nuovo il terrore missilistico", ha proseguito, precisando che nell'attacco è stata colpita, oltre al palazzo, una sede dei i servizi segreti ucraini. "Ho tenuto subito alcuni colloqui con i servizi segreti ucraini, il ministro dell'Interno, il servizio di emergenza statale e il capo dell'amministrazione militare" aggiunge.ha detto di non credere che la Russia fermerà la sua aggressione contro ...

l'edificio dell'Sbu Nell'attacco Mosca avrebbe utilizzato un missile Kinzhal Kh - 47M2, ma la voce non può ancora essere confermata. Le clip che mostrano l'edificio distrutto sono emerse dopo che l'attacco russo contro condominio a Dnipro Almeno cinque persone sono rimaste ferite in un attacco russo nella città di Dnipro, nell'Ucraina centro - orientale, che ha colpito un edificio residenziale.

Ucraina, missile russo colpisce un palazzo a Dnipro, 3 feriti. L'attacco dopo le minacce di ritorsione per l'esplosione nel ... Il Riformista

(Adnkronos) – Missile russo su Dnipro nell'Ucraina centrale. Colpito un condominio. A quanto riferiscono i media locali sarebbero almeno tre i feriti. "Questi bastardi ne dovranno rispondere. Faremo di tutto per la giustizia" twitta il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, promettendo che "la Russia risponderà". "Di nuovo il terrore missilistico", ha proseguito, precisando che nell'attacco è stata colpita, oltre al palazzo, una sede dei i servizi segreti ucraini.