"Se volete vivere ed evitare la morte, state a casa con le vostre mogli e madri. Non venite qui ino vi rimarrete permanentemente, come fertilizzante". Un militare dal volto coperto si rivolge così ai soldati russi in un video allegato a un tweet del presidente ucraino Volodymyr Zelensky. ...La canzone trasmette gioia e allegria, ma in realtà il testo parla del dolore di un...una dichiarazione alla stampa di alcuni soldati russi che affermavano di essere stati inviati in...... ispirata a una storia vera, è stata girata tra Istanbul, San Pietroburgo e l'e racconta un ... Qualedell'esercito zarista, né lui né Sura, la giovane moglie, sono al sicuro nella Russia ...

Ucraina, il soldato ai russi: "Non venite o ci resterete come fertilizzante" - Video Adnkronos

(Adnkronos) – “Se volete vivere ed evitare la morte, state a casa con le vostre mogli e madri. Non venite qui in Ucraina o vi rimarrete permanentemente, come fertilizzante”. Un militare dal volto cope ...In tutta la distruzione e lo spargimento di sangue della guerra in Ucraina, si parla poco dei molti civili detenuti dai russi. Chi riesce a essere liberato, denuncia di aver subito torture e di essere ...