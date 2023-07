, che dovrà rimanere per 6 anni e mezzo in misura di scurezza nella struttura genovese, è arrivato a bordo di un furgone della Polizia Penitenziaria. Nella struttura alloggerà in una stanza ......famosa Rems (residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) dove da sabato verrà a vivere per sei anni (così prevedono i programmi) Luca, il killer che nell'estate del 2007a ...Hanno espresso tutta la loro preoccupazione gli abitanti del quartiere genovese di Prà che vivono nei pressi della Rems Villa Caterina per l'arrivo nella struttura di Lucache nel 2007la sua fidanzata per il cui omicidio ha scontato più di 16 anni. A Villa Caterina,dovrà scontare ancora 6 anni e mezzo in una strutta che sorge vicina alle case. ...

Uccise la ex, Delfino è arrivato nella Rems di Genova Pra' Euronews Italiano

Luca Delfino ha lasciato il carcere della Spezia e la sua nuova vita, adesso, sarà alla Rems Villa Caterina di via Fedelini, a Genova Prà. Il “killer delle fidanzate” ...Luca Delfino, condannato a 16 anni e mezzo di carcere per l'omicidio di Antonella Multari, è uscito dalla casa circondariale di La Spezia questa mattina raggiungendo poco dopo le sette la Rems di Vill ...