Uccide la ex a coltellate alla gola | confessa un 23enne a Cologno Monzese | il femminicidio in casa della ragazza

(Di sabato 29 luglio 2023) Un, Zakaria Atqaoui, hato ai carabinieri didi aver ucciso piùla sua ex fidanzata. Il delitto è avvenuto la notte scorsa nell’appartamentodi 20 anni, Sofia Castelli. Ilsi è presentato oggi 29 luglio all’alba nel comandopolizia locale didove è scattato il fermo. Sul delitto indagano i carabinieri di Sesto San Giovanni che stanno cercando di ricostruire la dinamica dei fatti e il movente. A interrogare il ragazzo in caserma è la pm Emma Gambar. Secondo quanto emerso finora, ile la vittima, dopo la separazione, hanno avuto ...

Accoltella alla gola la ex fidanzata e la, fermato un 23enne. L'uomo ha confessato Nella notte ha accoltellato a morte la ex fidanzata la 20enne Sofia Castelli e all'alba si è presentato al comando della Polizia locale a confessare l'...l'ex fidanzata tagliandole la gola, poi si costituisce . Un 23enne italiano di origini ...di fermo presso la caserma dei carabinieri di Cologno Monzese con l'accusa di aver ucciso al'...la ex di 20 anni a, fermato Lui ha 23 anni: avrebbe confessato. Il delitto dopo una lite: i genitori della vittima erano in Sardegna e stanno rientrando a Cologno Monzese A Cologno ...

Uccide l'ex fidanzata a coltellate e si costituisce AGI - Agenzia Italia

È rimasto per oltre tre giorni al fianco della moglie morta in casa. Lo hanno scoperto oggi i carabinieri allertati dai condomini in piazza del Testaccio al civico 20 in zona Aventino a ...Cronaca nazionale Milano - 29/07/2023 15:22 - Terribile omicidio a Cologno Monzese: 23enne arrestato per aver ucciso la sua ex fidanzata, una giovane italiana di 20 anni, con coltellate ...