Uccide la ex a coltellate | 23enne fermato nel Milanese

(Di sabato 29 luglio 2023) Unitaliano di origini marocchine, attualmente in stato di fermo presso la caserma dei carabinieri di Cologno Monzese, è accusato di aver ucciso, con piùalla gola, la ex fidanzata, ...

La ex ragazza, ventenne, sarebbe stata uccisa con piùalla gola . L'omicidio è avvenuto ... Leggi anche Rovereto,una donna a colpi di accetta e si costituisceUn 23enne italiano di origini marocchine, attualmente in stato di fermo presso la caserma dei carabinieri di Cologno Monzese, è accusato di aver ucciso, con piùalla gola, la ex fidanzata, una 20enne italiana.Marassi, due detenuti tentano il suicidio Droga alla Spezia, dominicanoun tunisino: preso

Cologno Monzese, uccide la ex fidanzata a coltellate: arrestato un ... IL GIORNO

A Cologno Monzese (Milano) un 23enne italiano di origini marocchine ha confessato di aver ucciso la ex fidanzata, una 20enne italiana. L'omicidio è avvenuto la scorsa notte nell'appartamento della gio ...Un 23enne italiano di origini marocchine, attualmente in stato di fermo presso la caserma dei carabinieri di Cologno Monzese, è accusato di aver ucciso, con più coltellate alla gola, la ex fidanzata, ...